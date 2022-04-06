Andrew Robertson Benfica taraftarını tiye aldı: ‘Belki sigarayı bırakırlar’

Liverpool'un yıldız sol beki Andrew Robertson, Benfica'ya karşı aldıkları galibiyetin ardından kendisine ve takım arkadaşlarına atılan yabancı maddeler hakkında konuştu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında, deplasmanda Benfica’yı 3-1 yenen Liverpool yarı finale bir adım yaklaşırken, Ibrahima Konate’nin kafa golünde asisti yapan Andrew Robertson saha içinde yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Robertson, Benfica taraftarları önünde gergin bir atmosferde oynanan mücadele için “Skordan pek memnun olmadılar değil mi?” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Bana oldukça fazla çakmak fırlattılar. Belki bu yüzden sigarayı bırakmalarına yardımı olur. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz. Çok yakınıma çakmak atıldı ama neyse ki isabet etmedi.”

“Gelecek haftaki rövanşta aynı ciddiyetle oynamalıyız. Yarı finalde olmak istiyoruz ve oraya ulaşmak için daha yapacak çok işimiz var. Umarım taraftarlarımızla birlikte stadımızda bu işi bitirebiliriz.”