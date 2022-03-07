Andriy Shevchenko gözyaşları içinde: ‘Rusya’yı ikna etmeliyiz’

Ukrayna Milli Takımı ve AC Milan'ın efsane golcüsü Andriy Shevchenko, ülkesindeki ailesi için korkularını dile getirirken, bir İtalyan televizyonunun canlı yayınında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının futbola olan etkileri de her geçen gün farklı bir boyuta ulaşırken, Ukrayna’nın efsane futbolcusu Andriy Shevchenko yaşadıklarını İtalyan televizyonuna anlattı.

Ukrayna’da bulunan ailesinin güvenliği açısından duyduğu endişeleri dile getiren 45 yaşındaki teknik direktör Shevchenko, kısa süre önce Serie A’da Genoa’nın teknik direktörü olarak iki ay çalıştı. İtalyan televizyonu RAI’deki bir programa katılan Ukraynalı efsane, ülkelerinde kalmayı tercih eden ailesi için korkularından bahsetti:

“Annem, kız kardeşim ve diğer akrabalarım hâlâ Ukrayna’da, onlarla her gün konuşuyorum. Ülkede kalmak onların seçimi. Ukrayna’da neler olup bittiğine ağlamadan bakamıyorum. Yaşananları, bombalanan şehirleri, öldürülen çocukları ve yaşlıları onlatıyorlar. Rusya’yı saldırıları durdurmaya, diplomatik bir çözüm bulmaya ve bu savaşı durdurmaya ikna etmeye çalışmalıyız”

“BENİM HİSSETTİĞİMİ HALKIM DA HİSSETSİN”

“İtalya’ya geldiğimde bu ülke bana kalbini açtı. Beni kendinizden biri gibi hissetirdiniz ve burası benim ikinci evimmiş gibi hissediyorum. Şimdi size sesleniyorum: Kalbinizi halkıma açın, yardımınıza ihtiyacımız var. Bana hissettirdiğinizi onlara hissettirin. Zaten herkes sevgilerini iletiyor, biliyorum ama daha fazlasını istiyorum.”

“ZELENSKY BÜYÜK BAŞKAN”

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky hakkında da övgü dolu sözler sarf eden Shevchenko, “Ukrayna, Avrupa’nın bir parçası olmak istiyor. Halk olarak bu bizim kararımızdı. Zelensky, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için bize yol gösteren büyük bir başkan” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’YA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Pazartesi günü 12. gününe girilen savaşta, Ukrayna’nın şehirleri yeni bombardımanlara maruz kaldı ve Zelensky, Rusya’nın sivilleri katlettiğini iddia ederek “Tanrı affetmeyecek” dedi. Gece geç saatlerde bir konuşma yapan Zelensky, Kiev yakınlarındaki Irpin şehrinden kaçmaya çalışırken havan topu saldırısında ölen 8 sivilden dört kişilik bir ailenin olduğunu anlattı.

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