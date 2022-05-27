Andy Carroll’ın tehlikeli eğlencesi! Düğüne günler kala skandal…

İngiliz futbolcu Andy Carroll, TV yıldızı Billi Mucklow ile evlenmek için gün sayarken büyük bir skandala imza attı. Dubai'de bekarlığa veda partisi düzenleyen Carroll'ın sosyal medyaya düşen fotoğrafları deprem etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem Liverpool forması giyen 33 yaşındaki İngiliz forvet Andy Carroll, nişanlısı Billi Mucklow ile düğününe günler kala şok bir haberle manşetleri süsledi.

Dubai’de bekarlığa veda organizasyonu düzenleyen Billi Mucklow’u ziyaret eden 33 yaşındaki Andy Carroll, nişanlısının İngiltere’ye dönmesinin ardından bir parti verdi. Bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey ve birkaç arkadaşıyla gece boyuna eğlenen Andy Carroll, daha sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelin süitine gitti.

Ancak Taylor Jane Wilkey’in Snapchat’te paylaştığı fotoğraflar İngiliz kamuoyunda yankı uyandırdı. Andy Carroll’ın yanında uyurken fotoğrafını paylaşan Wilkey, İngiliz futbolcunun adının yazdığı bornozla da fotoğraf çekildi ve sosyal medyada viral oldu.

“MASUM BİR EĞLENCEYDİ”

Billi Mucklow’un yakın arkadaşları durumu “Düğün bu kadar yakınken olanlar utanç verici” şeklinde yorumlarken, fotoğrafları paylaşan Taylor Jane Wilkey “Her şey tamamen masum bir eğlenceydi” açıklamasını yaptı.

“CİNSEL BİR ŞEY OLMADI”

The Sun’a konuşan olayın baş kahramanı Wilkey, fotoğrafın ‘şaka’ olduğunu ve Çarşamba gecesi çekildiğini söyledi:

“Bu after party’den sonra çekilen bir fotoğraf. Hepimiz Carroll’ın kaldığı otele gittik. Ben, Andy ve başka bir kadın arkadaşım vardı. Onunla yatmadım. Odada üçümüz vardık. Bütün gün alkol aldık ve hepimiz sarhoştuk. Sabah saatine kadar oradaydım ve şaka olsun diye fotoğraf çektim. Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim. Günün sonunda ilişkisini zedeleyecek bir şey yaşanmadı.”

Andy Carroll, 2013 yılında tanıştığı Billi ile 1 yıl sonra nişanlandı. Önceki eşinden iki çocuğu bulunan Carroll, Billi Mucklow’dan da iki çocuk sahibi oldu. Liverpool’a transferiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Carroll, Anfield’da beklenen performansı veremeyince gerileme dönemine girdi. 2021 yazında Newcastle United’ın serbest bıraktığı 33 yaşındaki forvet, Reading’deki kısa macerasının ardından Ocak ayında West Bromwich’e transfer olmuştu.