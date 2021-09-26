Ansu Fati gözyaşlarına hakim olamadı! Aylar sonra sahaya çıktı…

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, 10 aylık sakatlığının ardından çıktığı maçta gol atınca gözyaşlarına hakim olamadı. Messi'den devraldığı 10 numaralı formayla ilk kez sahaya çıkan Fati, golden sonra doktoruna koştu...

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’da bu sezon kötü sonuçlar alan Barcelona, Levante’yi 3-0 mağlup ederek nefes aldı. Ancak maça damga vuran an, sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan Ansu Fati’nin attığı golden sonra gözyaşları içinde kalması oldu.

10 aylık sakatlık süresinde dizinden 4 kez operasyon geçiren 18 yaşındaki Fati, Lionel Messi’nin ayrılığından sonra kendisine verilen 10 numaralı formayla Levante maçında sahaya çıktı. Karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna giren Fati, 90+1’de attığı golle skoru 3-0’a getiren isim oldu.

Golden sonra gözyaşlarını tutamayan Ansu Fati, kulübedeki takım doktoruna sarılarak sevincini paylaştı.

Bu sonuçla 12 puana ulaşan Barcelona, bir maçı fazla olan lider Real Madrid’le arasındaki farkı 5 yaptı. Levante ise 4 puanda kaldı.

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