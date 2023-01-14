Antonio Cassano, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi: Ona aşık oldum

İtalya ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den bahsettiği bir video paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İtalyan efsane futbolcu Antonio Cassano, Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı. Instagram hesabından bir video paylaşan 40 yaşındaki Cassano, Arda Güler’in videolarını izledikten sonra onun yeteneğine aşık olduğunu söyledi.

Kariyerinde Real Madrid, Roma, Milan, Inter, Parma gibi birçok önemli kulüpte forma giyen Cassano, 2018 yılında futbola veda etti. Futbolu bıraktıktan sonra genç yetenekleri ortaya çıkarma konusunda çalışmalarını sürdüren Cassano, Leverkusen’li Hincapie’ye de danışmanlık yaptı. İtalyan efsane, şimdilerde Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’i yakın takibe aldı.

“ARDA GÜLER GERÇEK BİR FENOMEN”

Instagram hesabından bir video paylaşan Cassano, “Arda Güler gerçek bir yetenek. Doğuştan solak, 1.76 boyunda. 2005 doğumlu ve Fenerbahçe’de oynuyor. Olağanüstü, gerçek bir fenomen. Arkadaşlarıma ve takipçilerime, YouTube’daki videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DEN AYRILACAK!”

Arda Güler’in yakın zamanda Türkiye’den ayrılacağını söyleyen Cassano, “Birkaç hafta önce onu keşfettğimde aşık oldum. İnsanı çıldırtıyor. İnsanlar statlara bu tarz oyuncuları izlemek için gidiyor. İtalya liginde iki, üç maç iyi oynayan futbolcular için değil. Bu gerçek bir yetenek. Çok güçlenecek ve kısa sürede Türkiye’den ayrılacak.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’E 5 MAÇTA SADECE 34 DAKİKA!

Arda Güler, bu sezon Süper Lig’de 5 maçta sadece 34 dakika süre alabildi ve 2 gol attı. Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta 147 dakika oynayan Arda Güler, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

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