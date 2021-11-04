Antonio Conte kararına efsane savunmacıdan sert tepki! ‘Bu inanılmaz’

Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Tottenham'ın Antonio Conte ile anlaşmasına, Fransız efsane Marcel Desailly tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sezon başında takımı emanet ettiği Nuno Espirito Santo ile 17 maç sonunda yollarını ayırdı. Takımı İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte’ye emanet eden Tottenham’ın bu kararı, Fransa’nın efsane futbolcularından Marcel Desailly’nin sert tepkisine yol açtı.

Marcel Desailly, Tottenham’ın son dönemdeki teknik direktör değişikliklerine verdiği tepkide, Antonio Conte ile Jose Mourinho’nun maç içinde tartıştığı bir fotoğrafı kullanarak “Önce gelmeniz için para ödüyorlar. Sonra gitmeniz için para ödüyorlar. Üstelik hiçbir şey kazanmanıza da gerek yok. Bu inanılmaz” ifadelerini kullandı.

İKİ YILDA DÖRT TEKNİK DİREKTÖR

Tottenham, Mauricio Pochettino’nun 2019 yılında takımdan ayrılmasının ardından dört teknik direktörle çalıştı. Önce takımı Kasım 2019’da Jose Mourinho’ya emanet eden Londra ekibi, Nisan 2021’de Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Nisan 2021’den Haziran 2021 tarihine kadar Ryan Mason takımın başında sahaya çıktı.

Temmuz 2021’de ise Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya varıldı. Ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidildi. Kasım 2021’de Nuno Espirito Santo ile yollar ayrılırken, Antonio Conte takımın başına getirildi.