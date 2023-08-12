Arap Kulüpler Şampiyonası Finali: Ronaldo’lu Al Nassr, Al Hilal’i 2-1 mağlup etti
Yıldızlarla dolu Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'i Ronaldo'nun parlayan performansıyla 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde, uzatmalara giden maçta Al Hilal’i 2-1 yenen Al Nassr şampiyon oldu.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızların formasını giydiği Al Nassr ile karşılaştı.
Kalidou Koulibaly, Malcom ve Sergei Milinkovic Savic gibi önemli isimlerin yer aldığı Al Hilal, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 51. dakikasında Michael’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Jesus’un takımı, Abdulelah Al-Amri’nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr karşısında önemli bir avantaj elde etti.
Ancak 74. dakikada Cristiano Ronaldo’nun attığı golle skora 1-1’lik denge geldi. Uzatmalara giden maçın 98. dakikasında yine sahneye çıkan ve durumu 2-1 yapan Ronaldo, 115. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Al Nassr 2-1 galip geldi ve Arap Kulüpler Şampiyonası şampiyonu oldu.