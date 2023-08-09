Arap sermayesi futbol piyasasını altüst etti!

Araplar dünya futbol piyasasını altüst edince dengeler değişti. Dünyanın en yüksek ücretli 10 futbolcusundan 4’ü, maaşını Suudilerden alıyor. Mbappe ve Neymar’a ödeme yapan Paris SG de Katar sermayesinin kulübü.

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Futbolda geçmiş yıllarda Çin'i etkisi altına alan astronomik bedelli transfer rüzgarı, bu sene rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, futbola ayırdığı büyük bütçeyle Al Ahli, Al Hilal, Al İttihad ve Al Nassr kulüplerinin yüzde 75'ini devraldı. Futbola büyük yatırım yapan Suudiler, 2023-2024 sezonu öncesi transfer dönemine damga vurdu. Astronomik bedelli transferlerle kadrolarını güçlendiren takımlar; Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Riyad Mahrez gibi futbolculara imza attırdı.

İSPANYA'DA İKİ OYUNCU

Messi ile birlikte yeşil sahaların en büyük iki yıldızından biri olarak kabul edilen Ronaldo, Aralık 2022'de Al Nassr'a transfer olarak Suudi futbolunun gündeme gelmesini sağladı. Yapılan eleştirilere rağmen birçok futbolcu parayı tercih edip Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Araplar, futbolcuların maaş skalasını da yukarı çekti. Dünyanın en çok kazanan futbolcuları sıralamasını Suudi Arabistan kulüpleri tamamen değiştirdi.

Dünyanın en yüksek maaşlı 10 futbolcusundan 4'ü, maaşını Suudilerden alırken ilk 10'daki Mbappe ve Neymar'a maaş ödeyen Paris Saint-Germain de Katar sermayesinin kulübü.

MESSI VE MBAPPE’DEN RET

Lionel Messi ve Kylian Mbappe Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetti. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, iki futbolcu için de dudak uçuklatan transfer teklifleri sundu. Arjantinli yıldıza 500 milyon Euro, Fransız yıldıza ise 1 milyar Euro önerildiği ileri sürüldü. Ancak Messi, rotasını ABD'ye çevirdi. Suudi Arabistan'a gitmeyi reddeden ve Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Mbappe'nin ise Real Madrid'e gideceği iddia ediliyor.