Arda Güler’den iyi haber
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Arda Güler'in son durumu hakkında açıklamada bulundu.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında yarın Almanya’nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid’deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
Carlo Ancelotti, Arda Güler’in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.
Real Madrid’in sezon öncesi ABD’deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda Güler, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak. Arda Güler görev verilmesi halinde Real Madrid’in 27 Eylül tarihinde La Liga’da Las Palmas ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.
Arda Güler’in durumuyla ilgili sorusuna cevap veren Ancelotti, “Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak” dedi. (AA)