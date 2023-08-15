Arsenal, David Raya’yı kiraladı

Arsenal, Brentford kalecisi David Raya'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki İspanyol kaleci, Premier Lig'de istikrarlı bir şekilde üst düzey performans sergiledi ve geçen sezon 20 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Sozcu.com.tr

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Arsenal, Brentford kalecisi David Raya ile ilk etapta 3 milyon sterlinlik bir kiralık anlaşması imzaladı ve gelecek yaz için 27 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu sundu.

27 milyon sterlinlik opsiyon, belli sayıda maça çıkma olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak bir zorunluluk haline gelebilir. 2019’un yazında Blackburn’den 3 milyon sterline imza atan İspanyol kaleci, Brentford’la olan sözleşmesini de iki yıl uzattı ve kulüp opsiyonu 12 ay daha geçerli olacak.

Raya, Matt Turner’ın geçen hafta Nottingham Forest’a 10 milyon sterlinlik transferini tamamlamasının ardından mevcut 1 numara Aaron Ramsdale ile rekabet etmek üzere ‘Gunners’ kalecileri arasında katıldı.



Arsenal sportif direktörü Edu şunları söyledi:

“Brentford’dan bir sezonluğuna kiraladığımız David’e aramıza hoş geldin diyoruz. David, Premier Lig’de Brentford formasıyla istikrarlı bir şekilde üst düzey performans sergilemiş kaliteli bir kaleci. David’in aramıza katılmasıyla kadromuza kalite ve derinlik katıyoruz, böylece tüm müsabakalarda mümkün olan en üst düzeyde performans gösterebileceğiz.”

Raya son sezonlarda Brentford takımının ayrılmaz bir parçası oldu ve geçen sezon Premier Lig’de 38 maçın tamamında oynadı. Premier Lig’de oynadığı 62 maçta 20 kez kalesini gole kapatan 27 yaşındaki oyuncu, ‘Bees’ formasıyla tüm kulvarlarda 161 maça çıktı ve İspanya adına iki kez milli oldu.

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