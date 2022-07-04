Arsenal, Gabriel Jesus transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Manchester City'nin forveti Gabriel Jesus'u transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Arsenal, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus’u Manchester City’den transfer ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki Gabriel Jesus ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Arsenal’in ödediği bonservis bedeli de belli oldu.

Uzun süredir Jesus transferi için Manchester City ile görüşme halinde olan Arsenal, golcü futbolcu için yaklaşık 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fabio Vieira, Marquinhos ve Matt Turner’ın ardından dördüncü transferini yapan Arsenal’de, Teknik Direktör Mikel Arteta’nın kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında Jesus geliyordu.

2017’de Palmeiras’tan 35 milyon euroya Manchester City’ye transfer olan Jesus, 5 yıl boyunca formasını giydiği Manchester ekibinde 236 maçta yer aldı ve 95 gol attı. Dört kez Premier Lig, üçer kez FA Cup ve Lig Kupası kazanan Gabriel Jesus, Eylül 2016’dan beri Brezilya Milli Takımı’nın değişmez ismi oldu.

Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

Jesus, milli formayla çıktığı 56 maçta 19 kez ağları sarsarken 2019’da Copa America’yı kazanan kadrodaydı. Gabriel Jesus, milli takım kariyerinde 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanırken 2018’de Dünya Kupası’nda boy gösterdi.

MIKEL ARTETA’DAN GABRIEL JESUS YORUMU

Transfer sonrası konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, “Çok heyecanlıyım. Kulüp, bu seviyede bir oyuncuyu alarak muazzam bir iş çıkardı. Gabriel’i kişisel olarak çok iyi tanıyorum ve hepimiz onun Premier Lig’de Arsenal formasıyla başarılı olmasını istiyoruz” dedi.

Arteta, Pep Guardiola’nın yardımcılığını yaptığı sırada Manchester City’de Jesus ile birlikte çalışma fırsatı bulmuştu. Gabriel Jesus, Arsenal’de 9 numaralı formayı giyecek.

On Cloud No. 9 Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022