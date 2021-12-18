Arsenal, Leeds United’a da acımadı!

Son haftaların formda takımı Arsenal, Leeds United deplasmanından da 4 gollü galibiyetle döndü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Elland Road’da oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak üst üst 3. galibiyetini aldı.

16 ve 28. dakikalarda Martinelli’nin golleriyle 2-0 öne geçen Arsenal, 42’de Saka’nın golüyle soyunma odasında 3-0 önde girdi.

Leeds United 75. dakikada Raphinha’nın golüyle durumu 3-1 yapıp umutlansa da Arsenal’ın genç yeteneği Emile Smit Rowe 84. dakikada maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardında Arsenal 32 puanla 4. sırada haftayı tamamladı. Üst üste 3. yenilgisini alan ve 4 haftadır galibiyete hasret olan Leeds United ise 16 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.