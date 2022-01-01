Arsenal Manchester City maçında müthiş geri dönüş

Yeni yılın ilk dev maçı Arsenal ile Manchester City arasında oynandı. Manchester City, ilk yarısını yenik tamamladığı maçta Arsenal'i yenerek liderliğini perçinledi. Arsenal maçı 10 kişi tamamladı.

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İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Arsenal, dev maçta sahasında Manchester City’yi konuk etti. Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, son haftaların formda takımı Arsenal karşısında ilk yarısını mağlup tamamladığı maçı kazanmayı bildi.

Maça iyi başlayan Arsenal, 21. dakikada Bukayo Saka’nın attığı golle öne geçti. İlk yarıda yakaladığı skor avantajını korumayı başaran Arsenal, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda baskılarını arttıran Manchester City, 57. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez’in golüyle eşitliği sağladı.

Arsenal bu golden iki dakika sonra 10 kişi kaldı. Gabriel Magalhaes, 57. ve 59. dakikalarda peş peşe gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Arsenal karşısında galibiyet için yüklenen Manchester City, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Rodri’nin attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Arsenal’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Manchester City, puanını 53 yaparak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Arsenal ise 35 puanda kaldı.