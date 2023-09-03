Arsenal, Manchester United’ı son dakikada devirdi | Premier Lig

Premier Lig'de haftanın maçı olan Arsenal-Manchester United mücadelesini ev sahibi takım 90+6 ve 90+11. dakikalarda attığı gollerle 3-1 kazandı.

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İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Geçen hafta sahasında bir diğer Londra ekibi Fulham’a takılan Arsenal, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester United karşısında da 27. dakikada Rashford’un şık golüyle 1-0 geriye düştü. Bu gole 1 dakika sonra Norveçli yıldız Odegaard enfes bir golle cevap verdi: 1-1. Arsenal ilk yarının son dakikalarda baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi.

8 dakika duraklamanın verildiği maçın 90+6. dakikasında Declan Rice sahneye çıktı. Saka’nın kullandığı kornerde topu arka direkte kontrol eden İngiliz futbolcu, sağ ayağıyla çektiği şutla Onana’yı kapattığı köşeden avladı: 2-1.

90+11’de ise bu kez Gabriel Jesus sahneye çıktı ve izleyenlere seyir zevki veren maçını skorunu 3-1 olarak belirledi.

Fenerbahçe’den transfer edilen milli futbolcu Altay Bayındır da ilk kez Manchester United kadrosunda yer aldı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Arsenal 10 puana yükselirken, Manchester United 6 puanda kaldı.

Arsenal milli takım arasından sonra Everton deplasmanına çıkacak. Manchester United da sezonun flaş takımlarından Brighton’ı ağırlayacak.