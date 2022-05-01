Arsenal, West Ham’ı stoperleriyle devirdi: 1-2

İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal deplasmanda West Ham United'a konuk oldu. İki stoperinin attığı gollerle galip gelen Arsenal, Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmadı...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de haftanın derbisinde West Ham United ve Arsenal karşı karşıya geldi. Londra derbisini 2-1 kazanan Arsenal, galibiyet serisini üç maça çıkardı ve ilk 4’teki yerini korudu.

Maçın 38. dakikasında stoper Rob Holding’in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 45’te Jarrod Bowen’a engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya golle başlayan Arsenal, 54’te diğer stoperi Gabriel Magallhaes ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ve bu skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü maçını kazanan ve puanını 64 yapan Arsenal, dördüncü sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasreti dört maça çıkan West Ham United ise, 52 puanla yedinci sırada kaldı.

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