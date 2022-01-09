Arsenal’a FA Cup’ta Nottingham Forest çelmesi
Premier Lig ekibi Arsenal, FA Cup'a erken veda etti! Nottingham Forest, Londra ekibini tek golle elemeyi başardı: 1-0.
Premier Lig’de başarılı sonuçlar alan ve 4. sırada yer alan Arsenal, FA Cup 3. turunda Notting Forest deplasmanına çıktı. City Ground’da oynanan mücadeleyi Championship ekibi 1-0 kazanarak tur biletini kaptı.
Premier Lig’in bir alt ligi olan Championship’te 9. sırada bulunan Nottingham Forest’a dev rakibi karşısında turu getiren golü 83. dakikada Grabban kaydetti.
Maç boyunca isabetli şut çekemeyen Arsenal, FA Cup’a veda edip gözünü Perşembe günü Lig Kupası Yarı Finali’nde oynayacağı Liverpool maçına çevirdi.