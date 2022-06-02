Arsenal’ın gözden çıkardığı Lacazette, Lyon’a geri dönüyor

5 yıllık Arsenal macerasının sonuna gelen 31 yaşındaki Fransız forvet Alexandre Lacazette, eski takımı Lyon'a imza atmak üzere...

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’da bu sezon çıktığı 36 maçta 6 gol atıp 8 asist yapan Alexandre Lacazette, kulübüyle sözleşme yenilemedi.

Londra ekibinden 31 yaşındaki Fransız forvete sözleşme uzatma teklifi gelmeyince, alt yapısından yetiştiği Lyon’a dönmek üzere… 2017 yılında Arsenal’ın 53 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı Alexandre Lacazette, Premier Lig ekibiyle çıktığı 206 maçta 71 gol attı ve 36 asist yaptı.

AULAS İSTİYORDU

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’ın Şubat ayında Fransız basınına yaptığı açıklamada, Lacazette’i geri getirme arzusunu göstererek, “Onun için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz” demişti.

Lacazette ise eski takımıyla her zaman iletişim halinde olduğunu belirterek, kariyerine Avrupa’da devam edeceğini söyledi. “Şampiyonlar Ligi’ni özledim” diyen Lacazette, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamayalı uzun zaman oldu. Orayı özlüyorum. Hayatta hiçbir şey imkansız değil” dedi.

Lyon, Fransa Ligue 1’i 61 puanla 8. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

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