Arsenal’in U23 takımına Türk antrenör: Mehmet Ali

İngiltere Championship ekiplerinden Reading’in U23 takımında teknik direktörlük yapan Türk antrenör Mehmet Ali, Arsenal U23 takımının teknik ekibine katıldı.

Arsenal’in U23 takımından ayrılan Greg Lincoln ve Ryan Garry’nin yerine teknik ekibe dahil edilen Mehmet Ali, teknik direktör Kevin Betsy’nin yardımcısı konumunda olacak. Daha önce Tottenham’da U16 antrenörlüğü yapan Mehmet Ali, ilk olarak Reading U23’te yardımcı menajer olarak 2019’de göreve başladı ve burada eski Arsenal futbolcusu Scott Marshall ile birlikte çalıştı.

Geçen sezon Reading U23’ün teknik direktörü olan ve takımın başına geçen Mehmet Ali, sezonu 13 takım arasında 8. sırada tamamladı.

Arsenal akademisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Arsenal U23 takımının yeni yardımcı antrenörü Mehmet Ali'ye sıcak bir karşılama… Ailemize hoş geldin Mehmet” ifadeleri kullanıldı.

A warm welcome to #AFCU23‘s new assistant manager, Mehmet Ali

Welcome to the Arsenal family, Mehmet pic.twitter.com/HOycYpPFnh

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 21, 2022