Arsenal’in yıldızı Granit Xhaka takım arkadaşlarını haşladı: Gerginsen kulübede veya evde otur

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını mucizeye bırakan Arsenal'de, takım kaptanı Granit Xhaka öfke saçtı. Takım arkadaşlarını hedef alan İsviçreli yıldızın, Newcastle United maçından sonraki açıklamaları gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de son olarak Newcastle United’a yenilen ve ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal, puan tablosunda Tottenham’ın gerisine düşerek bitime 1 hafta kala 5. sıraya geriledi.

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için ilk 4’te yer alması gereken Arsenal, son hafta oynayacağı maçta mucizeyi gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Newcastle United deplasmanında alınan 2-0’lık yenilginin ardından konuşan Arsenal orta sahası Granit Xhaka, gündem sarsan ifadeler kullandı.

Sezonun son bölümüne kadar iyi bir grafik çizen Londra ekibi, son iki maçta aldığı iki yenilgiyle ilk 4 içindeki yerini kaybetti. Ligin son maçında Arsenal kümede kalma savaşı veren Everton’ı ağırlarken, Tottenham küme düşmesi kesinleşen Norwich City deplasmanına gidecek. Maçtan sonra Sky Sports’a konuşan 29 yaşındaki Xhaka şu kelimeleri sarf etti:

“BU ŞEKİLDE ZATEN OLMAZ”

“Doğru kelimeleri bulmak zor. İlk dakikadan 90. dakikaya kadar sahada olmayı hak etmedik. Nedenini açıklayamam. Oyun planımızı uygulayamadık, antrenörümüzü dinlemedik. Hayal kırıklığı yaratan bir performans. Zaten bu şekilde Şampiyonlar Ligi’nde veya Avrupa Ligi’nde oynayamazsınız.”

“GERGİNSEN EVDE OTUR!”

“Hocamızın bizden istediklerini neden yapamadığımızı bilmiyorum. Eğer bu maça kendini hazır hissetmiyorsan evde kalmalısın. Kaç yaşında olduğunun bir önemi yok. Eğer gerginsen kulübede otur veya evde kal. Buraya gelip oynayacak cesarete sahip insanlara ihtiyaç var. Bizim için çok önemli maçlardan biriydi. Buraya gelen insanları hayal kırıklığına uğrattık. Onlar için üzgünüm, diyecek sözüm yok.”

“UMUDUMUZ VAR”

“Şu anda ilk 4 çok zor görünüyor. Tottenham kaybederse ve biz de kazanırsak. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Umudumuz var. Newcastle maçından önce her şey bizim elimizdeydi. Futbolda ve hayatta her zaman umut etmek zorundasınız.”

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