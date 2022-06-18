Arsenal’li Granit Xhaka bahis şikesinden soruşturma altında!

Arsenal'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın başı bahis mafyasıyla dertte. İngiliz federasyonunun, Arsenal'in Leeds United'ı 4-1 yendiği maçta sarı kart gören Xhaka hakkında altı aylık bir soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in kaptanı Granit Xhaka, Leeds United maçının son anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle soruşturma konusu oldu.

Büyük bir bahis skandalından şüphelenen İngiltere Futbol Federasyonu, altı aylık soruşturmanın ardından olası suçlarla ilgili olarak ciddi endişeler edinince konuyu İngiliz FBI’ı olarak bilinen Ulusal Suç Ajansı’na (NCA) devretti. Arsenal’in 18 Aralık’ta deplasmanda aldığı Leeds United galibiyetinin son dakikalarında, Xhaka’nın gördüğü sarı kartla ilgili yüksek oranda bahis yapılması kafalarda soru işareti bıraktı.

Yetkilileri alarma geçiren olay, Arsenal’in 4-1 önde olmasına rağmen maçın son 10 dakikasında Xhaka’nın sarı kart göreceğine dair 52 bin pound’luk olağan dışı bahis oynanması oldu. Ancak Xhaka veya başka bir Arsenal oyuncusunun suça karıştığına dair hiçbir detay bulunamadı.

20 SANİYE HİÇBİR ŞEY YAPMADI

İsviçreli orta saha oyuncusu, hakem Andre Marriner tarafından 86. dakikada serbest vuruşu geciktirerek zaman kaybettirdiği için sarı kartla cezalandırıldı. Kendi yarı sahasında vuruşu yapmak için yaklaşık 20 saniye bekleyen Xhaka, sarı kart görmeden önce oyunu başlatmak için hiçbir girişimde bulunmadı.

Şüpheli bahisin, bahis oynatılan bir web siteden gerçekleştirildiği ve 250 bin pound civarında bir kazanç sağlandığı tespit edildi. Önde gelen bahis şirketleri, büyük miktarda bir para olması nedeniyle durumu FA’ya bildirdi. Bahis çevreleri, Xhaka’nın sarı kart göreceğine dair oynanan bahis tutarının, benzer bahislerden çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

XHAKA’YA SORUŞTURMA YOK AMA…

Olayın bir başka tuhaf yanı ise, Xhaka için bahis borsasında rezerve edilen bahis oranlarının, maçın son 10 dakikasında başlama vuruşundan öncekinden çok daha yüksek olmasıydı. FA, Xhaka’nın davranışına ilişkin herhangi bir soruşturma açmadı. Ancak topladıkları bilgileri Ulusal Suç Ajansı’na iletti.

29 yaşındaki oyuncusunun Arsenal’deki disiplin geçmişi pek iyi değil. Geçen sezon 10 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördü. Xhaka, Londra ekibinde oynadığı maçlarının dörtte birinden fazlasında sarı kart gördü veya oyundan atıldı.

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