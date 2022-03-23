Ashleigh Barty’den şok karar

Dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, aldığı kararla herkesi şoke etti.

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Avustralyalı ünlü tenisçi, dünya 1 numarası Ashleigh Barty, henüz 25 yaşında olmasına rağmen ikinci kez emeklilik kararı aldı. Daha önce 18 yaşında da tenisi bırakma kararı alan Ashleigh Barty, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ikinci kez emekli olduğunu duyurdu.

İlk emekliliğinden 2019 yılında geri dönen Ashleigh Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık’ta şampiyonluğa ulaşan ilk Avustralyalı tenisçi olmuştu. 29 Ocak 2022’de Avustralya Açık finalinde ABD’li Danielle Collins’i 6-3, 7-6’lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan 25 yaşındaki sporcu, Chris O’Neal’ın 1978’deki zaferinden bu yana Avustralya Açık’ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olarak tarihe geçmişti.

Sosyal medya hesabından tenisi bıraktığını duyuran Ashleigh Barty, bu kararı vermesinin kendisi için çok zor olduğunu belirtirken “Bugün benim için zor ve duygu dolu bir gün… Tenisin bana verdiği her şey için teşekkür borçluyum. Gururlu ve tatmin olmuş bir şekilde bırakıyorum. Tenis serüvenimde beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Birlikte biriktirdiğimiz anılar için her zaman minnettar olacağım” dedi.

İLK EMEKLİLİK KARARINI WILLIAMS’IN DEĞİŞTİRMİŞTİ

Henüz 15 yaşındayken, Wimbledon’da şampiyonluğa ulaşan, 18 yaşında ise katıldığı 2014 Amerika Açık'tan sonra profesyonel tenisi bıraktığını açıklayan Ashleigh Barty’nin kararını, Serena Williams değiştirmişti.

Ashleigh Barty, 18 yaşında aldığı emeklilik kararını “Küçük yaştan beri seyahat ediyorum. Çok hızlı bir hayattım var. Bu benim için çok fazla… Hayatı normal bir kız olarak yaşamak istiyorum” şeklinde açıklamıştı.

O dönemde Ashleigh Barty’ye “Emeklilik için fazla iyi bir tenisçisin… Geri dönmelisin” şeklinde mesaj atan Serena Williams, genç sporcunun kararını değiştirmesinde etkili olmuştu.