Aston Villa, Burnley’i 3-1 yendi: Zaniolo ilk kez forma giydi
Premier Lig'in heyecanlı mücadelesinde Burnley, Aston Villa'nın konuğu oldu. Villa'nın yıldız transferi Nicolo Zaniolo, yeni takımıyla ilk defa sahadaki yerini aldı.
İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Burnley’e konuk olan Aston Villa 3-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Aston Villa’nın, Galatasaray’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo yeni takımıyla ilk kez forma giydi.
İlk yarıyı sağ bek Matty Cash’in 8 ve 20. dakikadalarda attığı gollerle 1-0 önde tamamlayan Aston Villa, ikinci yarının başında kalesinde golü gördü. Ev sahibi Burnley 47’de Lyle Foster ile durumu 2-1 yaparken, 61. dakikada Moussa Diaby Aston Villa’yı rahatlatan golü kaydetti ve skoru 3-1’e getirdi.
Villa’nın yeni transferi Zaniolo 73. dakikada oyuna girerken, İtalyan futbolcu etkili bir oyun sergiledi ancak, yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.
Öte yandan, eski Beşiktaşlı Nathan Redmond Burnley formasıyla ilk 11’de başladığı mücadelenin 68. dakikasında yerini Sander Berge’ye bıraktı.
Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Aston Villa 6 puana ulaşırken, Burnley ikinci maçında da yenilgiyle ayrıldı.
Aston Villa’nın yeni transferi Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten saniyeler sonra gol fırsatından yararlanamadı! #PL pic.twitter.com/vklR17qOo5
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2023