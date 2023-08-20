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Aston Villa, Everton’ı 4-0 mağlup etti

Aston Villa, Everton'ı 4-0 mağlup etti ve taraftarına büyük bir galibiyet yaşattı. Aston Villa, maç boyunca Everton'ı adeta tek kale oynattı ve gol yollarında çok etkili oldu.

Sozcu.com.tr
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Aston Villa, Everton’ı 4-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig’de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan Aston Villa, Everton’ı 4-0’lık skorla mağlup etti ve gövde gösterisi yaptı.

Ligin ilk maçında Newcastle United’a 5-1 yenilerek şok bir yenilgi elde eden Aston Villa, Everton karşısında 18. dakikada kaptan John McGinn’in golüyle 1-0 öne geçti. Dakika 24’te Douglas Luiz’in penaltı golüyle durumu 2-0’a getiren Aston Villa, 51’de Leon Bailey ve 75’te 19 yaşındaki forveti Jhon Duran ile maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Aston Villa 3 puana ulaştı. Everton ise, Fulham yenilgisinin ardından Aston Villa deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı ve iki maçta da gol atamadı.

Everton İngiltere
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