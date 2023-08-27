Aston Villa’nın takım otobüsü, Burnley galibiyetinin ardından otoyolda saldırıya uğradı
Aston Villa'nın Burnley'yi 3-1 yendiği maçın coşkusuna otoyolda tuğla saldırısı gölge düşürdü. M65'te meydana gelen olay sonrası Burnley kulübü, olayı şiddetle kınadı ve Lancashire Polisine destek verdiğini açıkladı.
Aston Villa’nın takım otobüsü, Burnley galibiyetinin ardından takım Midlands’a dönerken otoyolda saldırıya uğradı.
Olay, Aston Villa’nın Premier Lig’de 3-1 kazandığı maçın ardından M65’in 10. kavşağında meydana geldi. Raporlara göre, ön cama tuğla fırlatılmasının ardından otobüste ciddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Burnley kulübü, “Burnley Futbol Kulübü, bugünkü maçın ardından M65’in 10. kavşağında Aston Villa takım otobüsüne yapılan saldırıyı üzüntü ve dehşetle öğrenmiştir. Villa ile yaptığımız görüşmede olayda kimsenin zarar görmediğini duymak bizi rahatlatmıştır. Bu davranışı şiddetle kınıyor ve sorumluları bulma çabalarında Lancashire Polisini destekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.