Atalanta, Merih Demiral transferini duyurdu!

Geçen sezon Atalanta takımında kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın satın alma opsiyonu kullanıldı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A takımlarından Atalanta, geçen sezon Juventus’tan kiraladığı 24 yaşındaki milli stoperin bonservisini aldı.

Premier Lig’de birçok talibi olan Merih Demiral, Atalanta’nın 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması ve İtalyan ekibinde kariyerine devam etmek istemesi nedeniyle teklifi kabul etti.



Atalanta, Merih Demiral için Juventus’a bonuslarla birlikte 5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

Atalanta ve Juventus arasında yapılan anlaşmaya göre, Merih Demiral’ın bir sonraki satışından elde edilecek toplam kârın yüzde 10’u da Torino ekibine gidecek.