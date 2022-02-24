Atalanta, Olympiakos’u eledi | Malinovskyi ‘Savaşa hayır’ dedi!
Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 3-0 mağlup edip tur biletini kaptığı maçta iki gol atan Ukraynalı Malinovskyi, gol sevincinde tişörtündeki mesajını gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Olympiakos ile Atalanta rövanş maçında karşılaştı. Georgios Karaiskakis Stadı’nda 2-1’lik avantajla çıkan Atalanta, Olympiakos’u rövanşta da 3-0 mağlup etti.
Merih Demiral’ın ilk 11’de sahaya çıkıp duraklama dakikalarında yerini Cittadini’ye bıraktı.
Atalanta 40. dakikada Maehle ile 1-0 öne geçerken; 66 ve 69. dakikalarda Malinovskyi’nin golleri maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.
Ukraynalı orta saha oyuncusu golünü attıktan sonra formasının altına giydiği tişörte “Ukrayna’da savaşa hayır” yazısını gösterdi.
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 24, 2022