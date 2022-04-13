Atletico Madrid yıkıldı, Manchester City turladı! Benfica Liverpool’u sarstı deviremedi…

Şampiyonlar Ligi Yarı Final biletini alan son iki takım belli oldu. Atletico Madrid-Manchester City ve Liverpool-Benfica maçlarının ardından Real Madrid ve Villarreal'in yarı finaldeki rakipleri de belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun son maçları Liverpool-Benfica ve Atletico Madrid-Manchester City arasında oynandı. İlk maçta Benfica’yı 3-1 yenen Liverpool, rövanşta 3-3’lük beraberliğe rağmen yarı finalde turladı ve Villarreal ile eşleşti. İngiltere’de 1-0 yenilen Atletico Madrid ise, Wanda Metropolitano’da birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçı golsüz beraberlikle tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Bu geceki sonuçların ardından Real Madrid’in yarı finaldeki rakibi Manchester City olurken, Villarreal ise Liverpool ile eşleşmiş oldu.

LIVERPOOL ROTASYONLU ZAFER!

Premier Lig’de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, geçen hafta sonu Manchester City ile oynadıktan sonra Benfica karşısında kadroda rotasyona gitti. FA Cup’ta Manchester City ile tekrar karşı karşıya geleceği maç öncesi özellikle hücum hattında değişikliklere giden Jurgen Klopp, ilk maçta elde ettiği avantajın rahatlığını kullandı.

Maçın 21. dakikasında Ibrahima Konate ile öne geçen Liverpool, 32’de Gonçalo Ramos’un golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle geçildi. İkinci yarıya golle başlayan Liverpool, Roberto Firmino’nun 55. ve 65. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi ve toplamda 6-2’lik bir üstünlük sağladı.

İKİ GOLÜ DE ‘VAR’ VERDİ

Ancak oyunu bırakmayan Benfica, 73’te Roman Yaremchuk ve 82’te Darwin Nunez’in attığı gollerle maçı 3-3 yaparken, son dakikalara tur umuduyla girdi. İlk maçta rakibine 3-1 yenilen Benfica, toplamda skoru 6-4’e getirirken, beraberlik golünü atan Nunez, golünden bir dakika sonra tekrar ağları sarsmaya yaklaştı, ancak Brezilyalı kaleci Alisson Becker müthiş bir kurtarışa imza attı. Öte yandan, Benfica’nın attığı son iki gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sonra ‘VAR’ uyarısıyla gollerin geçerli olduğu tespit edildi.

Liverpool, çeyrek finalde Bayern Münih’i eleyen Villarreal ile final bileti için mücadele edecek.

ATLETICO DENEDİ, BAŞARAMADI!

İlk maçta Manchester City’ye 1-0 yenilen ve maç boyunca rakip kaleye tek bir şut bile çekemeyen Atletico Madrid, rövanş maçında bambaşka bir görüntüyle sahadaydı. Wanda Metropolitano’daki taraftar desteğini de arkasına alan Atletico Madrid, maç boyunca Manchester City kalesinde birçok tehlike yarattı ancak, son vuruşu yapamadı.

MAÇIN SONUNDA OLAYLAR!

Özellikle Joao Felix ile net gol fırsatları yakalayan İspanyol ekibi, Luis Suarez’in 82. dakikada oyuna girmesiyle baskısını iyice artırdı. Yine de aradığı golü bulamayınca Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Manchester City bu sonuçla yarı finalde bir başka Madrid ekibi Real Madrid ile eşleşmiş oldu.

Öte yandan Atletico Madrid-Manchester City maçının son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmada, Atletico Madridli Felipe ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Çıkan olaylar nedeniyle 9 dakika uzatma verilen maçın 90+7. dakikasında sahaya giren Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone sarı kartla cezalandırıldı.

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