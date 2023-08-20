Aubameyang, Ziyech’in Galatasaray transferini destekleyerek Chelsea’ye gönderme yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından taraftarla buluştu. Ancak asıl gündem, Chelsea'nin eski forveti Aubameyang'ın bu transferle ilgili yaptığı sürpriz yorum oldu.

Sozcu.com.tr

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Chelsea’nin eski forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech’in Galatasaray’a kiralanmasının ardından ‘Maviler’e yüklendi.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Ziyech, Galatasaray’ın Trabzonspor’u 2-0 yendiği maçın ardından RAMS Park tribünlerinde görücüye çıktı ve taraftarların tezahüratlarına da önderlik etti. Bu transfer, Ziyech’in A takımda kendini gösteremediği ve üç yılda sadece 14 gol attığı Chelsea’den ayrılmak için yaptığı sayısız başarısız girişimin ardından geldi.

Ocak ayında Paris Saint-Germain’e son anda yapılan kiralık transferi hamlesi, Chelsea’nin Ligue 1 şampiyonuyla anlaşmak için gerekli evrakları tamamlayamamasının ardından son gün başarısızlıkla sonuçlandı.

Yaz döneminin başlarında, kanat oyuncusunun dizinde bir sorun tespit edilmesinin ardından sağlık kontrolünden geçememesi üzerine Suudi Pro Ligi’ne gitme planı suya düştü.

AUBAMEYANG’DAN CHELSEA’YE GÖNDERME

Stamford Bridge’den ayrılma girişimleri başarısız olan Aubameyang, Instagram’da eski takım arkadaşının bir paylaşımının üzerine ‘En iyi dileklerimle kardeşim, Özgür Hakim’ yazan bir mesaj yayınlayarak dalga geçti.

34 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en başarısız dönemlerinden birinin ardından bu yaz Chelsea’den ayrılan bir diğer oyuncu oldu. Aubameyang Batı Londra’daki bir sezonunun çoğunu yedek kulübesinde geçirdi ve 15 maçta sadece bir lig golü attı.

Temmuz ayında Marsilya’ya katıldı ve sezona Fransız ekibinde çıktığı dört maçta iki gol atarak başladı.

Chelsea henüz Aubameyang’ın yerine kendini kanıtlamış bir dokuz numara transfer etmedi ancak, yeni forvet Nicolas Jackson sezonun ilk maçında Liverpool’a karşı sergilediği performansla umut vaat etti.

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