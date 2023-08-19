Augsburg-Borussia Mönchengladbach maçında 8 gol!
Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Augsburg-Borussia Mönchengladbach mücadelesi 8 gole sahne oldu.
Almanya Bundesliga’nın açılış haftasında oynanan Augsburg-Borussia Mönchengladbach mücadelesi 8 gole sahne oldu. Ev sahibi Augsburg 3-1 geriye düştükten sonra öne geçtiği maçta 90+7’de gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 4-4’lük beraberlikle sona erdi.
Maça golle başlayan konuk ekip Borussia Mönchengladbach 13. dakikada Ko Itakura’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 27’de Tomas Cvancara skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi Augsburg’un ikinci gole yanıtı gecikmedi ve 29’da Elvis Rexhbeçaj durumu 2-1’e getirdi.
Gol düellosu şeklinde geçen maçın 37. dakikasında Nathan N’Goumou Mönchengladbach adına skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi Augsburg 41’de Maximilian Bauer ve 45+7’de penaltıdan Sven Michel ile soyunma odasına 3-3’lük beraberlikle girdi.
Maçın ikinci yarısında perdeyi 76’da Ruben Vargas açtı ve Augsburg 4-3 öne geçti. Ancak 90+7’de kazanılan penaltıyı Tomas Cvancara gole çevirince mücadele 4-4 berabere bitti ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.