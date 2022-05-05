Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarında Eintracht Frankfurt sahasında West Ham United’ı ağırlarken, RB Leipzig deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde de Marsilya-Feyenoord ve Roma-Leicester City eşleşmesinde finale yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında West Ham United’ı deplasmanda 2-1 yenen Eintracht Frankfurt, sahasında ağırladığı İngiliz devini 1-0 mağlup edince finale yükselen ekip oldu. Maçın 19. dakikasında Aaron Creswell’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan West Ham United, 26. dakikada Rafael Santos Borre’nin golüne engel olamadı. Avrupa’da 42 yıl sonra final oynayacak olan Alman temsilcisi Frankfurt, en son 1979-80 sezonunda UEFA Kupası finalinde, deplasman golü avantajıyla Borussia Monchengladbach’ı mağlup ederek şampiyon olmuştu.

LEIPZIG İSKOÇYA’DAN ÇIKAMADI

Diğer yarı final maçında ise, ilk maçta Rangers’ı 1-0 yenen RB Leipzig, İskoçya deplasmanından çıkamadı. Taraftarı önünde 18. dakikada James Tavernier ve 24. dakikada Glen Kamara’nın golleriyle 2-0 öne geçen Rangers ilk yarıyı önde kapattı. Maçın 70. dakikasında Christopher Nkunku’nun golüyle skoru 2-1 yapan Alman ekibi Leipzig, toplamda skoru 2-2’ye getirerek finale ortak oldu. Ancak 80’de John Lundstram’ın golü Rangers’ı 3-1’lik üstünlüğe taşıdı ve İskoç ekibi toplamda 3-2 öne geçerek finalde Eintracht Frankfurt’un rakibi oldu.

E. Frankfurt-Rangers finali, 18 Mayıs’ta İspanya’nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda yapılacak.

MOURINHO’LU ROMA ADIM ADIM KUPAYA…

Tarihte ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nin finalistleri ise, Roma ve Feyenoord oldu.

İngiltere’deki ilk maçta Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, kendi evinde konuk ettiği rakibini Tammy Abraham’ın 11. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek final biletini kapan taraf oldu. Inter ile Şampiyonlar Ligi ve Manchester United ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde de İtalyan kulübüyle şampiyon olarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho, UEFA turnuvalarında dört farklı takımla (Inter, Porto, Manchester United, Roma) finale yükselen ilk teknik adam oldu.

CENGİZ ÜNDER FİNALİN KIYISINDAN DÖNDÜ

Konferans Ligi’nin diğer finalisti Hollanda ekibi Feyenoord ise, ilk maçta 3-2 yendiği Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını finale yazdırdı ve Roma’nın rakibi oldu. Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 80. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştirmeyi başaramadı.

Final mücadelesi, 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk’un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu’nda oynanacak.

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