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Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak

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Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.

Tur atlayan takımlar, play-off’larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos’ta oynanacak.

Avrupa Ligi’nde tamamı yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

19.00 HJK (Finlandiya) – Karabağ (Azerbaycan) (1-2)

20.00 Hacken (İsveç) – Zalgiris (Litvanya) (3-1)

20.30 Breidablik (İzlanda) – Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6)

21.00 BATE (Belarus) – Sheriff (Moldova) (1-5)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) – Astana (Kazakistan) (1-2)

21.00 Genk (Belçika) – Olympiakos (Yunanistan) (0-1)

21.00 Dnipro-1 (Ukrayna) – Slavia Prag (Çekya) (0-3) (AA)

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