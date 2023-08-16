Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu tamamlanıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.
Tur atlayan takımlar, play-off’larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos’ta oynanacak.
Avrupa Ligi’nde tamamı yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
19.00 HJK (Finlandiya) – Karabağ (Azerbaycan) (1-2)
20.00 Hacken (İsveç) – Zalgiris (Litvanya) (3-1)
20.30 Breidablik (İzlanda) – Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6)
21.00 BATE (Belarus) – Sheriff (Moldova) (1-5)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) – Astana (Kazakistan) (1-2)
21.00 Genk (Belçika) – Olympiakos (Yunanistan) (0-1)
21.00 Dnipro-1 (Ukrayna) – Slavia Prag (Çekya) (0-3) (AA)