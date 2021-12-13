Avrupa Ligi’nde Play-Off eşleşmeleri! Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın Son 16'da karşılaşacağı rakibi, bu eşleşmelerin galiplerinden biri olacak. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi Son 16'daki muhtemel rakipleri...

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 turunda karşılaşacak rakiplerin eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nden elenen Barcelona, Atalanta, Borussia Dortmund gibi takımların da olduğu kura çekiminde, Son 16’ya kalan temsilcimiz Galatasaray yer almadı. Avrupa Ligi Play-Off’tan bir üst tura yükselecek takımlar, Galatasaray’ın Son 16’daki rakipleri arasında yer alacaklar. İşte Avrupa Ligi’nde Son 32 (Play-Off) eşleşmeleri:

Sevilla-Dinamo Zagreb

Atalanta-Olympiakos

RB Leipzig-Real Sociedad

Barcelona-Napoli

Zenit-Real Betis

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff Tiraspol-Braga

Lazio-Porto

GALATASARAY’IN RAKİBİ 25 ŞUBAT’TA

İlk maçlar 17 Şubat 2022’de, rövanşlar 24 Şubat 2022’de oynanacak. Grubunu lider bitiren ve kuraya seri başı olarak katılacak Galatasaray’ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat’ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.