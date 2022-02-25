Avrupa Ligi’nde Son 16’ya kalan takımlar!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Napoli'ye konuk olan Barcelona, İtalyan devini farklı skorla yenerek Son 16'ya yükselmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'ya yükselen diğer takımlar da belli oldu...

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda rövanş maçları oynandı. Gecenin en dikkat çeken maçında Barcelona deplasmanda karşılaştığı Napoli’yi 4-2’lik skorla yenerek tur atlayan taraf oldu.

İlk maçta Camp Nou’da ağırladığı rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, İtalya’da oynanan rövanş maçını Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique ve Pierre Emerick Aubameyang’ın golleriyle kazandı. Napoli’nin gollerini penaltıdan Lorenzo Insigne ve Matteo Politano kaydetti.

Bir diğer önemli maçta ise, Rangers ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İlk maçta Alman ekibini 4-2’lik skorla mağlup eden İskoç ekibi Rangers, rövanşı 2-2’lik beraberlikle tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları ve tur atlayan takımlar şöyle:

Dinamo Zagreb 1-0 Sevilla*

Lazio 2-2 Porto*

Olympiakos 0-3 Atalanta*

*Real Sociedad 1-3 Leipzig*

Napoli 2-4 Barcelona*

*Rangers 2-2 Borussia Dortmund

*Real Betis 0-0 Zenit

Tur atlayan ekipler * ile işaretlenmiştir

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