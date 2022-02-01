Avrupa’da kış transfer sezonu hareketli geçti

Avrupa’nın 5 büyük liginde ara transfer dönemi sona ererken, en yüksek bonservis ödenen futbolcu Dusan Vlahovic oldu.

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İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak 2022 itibarıyla sona erdi. Kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Fiorentina'dan Dusan Vlahovic için ödenirken, Juventus bu transfere 81.60 milyon Euro harcadı. Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri de yıldız futbolcularla kiralık olarak anlaşma sağladı.

Barcelona Adama Traore'yi renklerine bağlarken, Sevilla da Anthony Martial'ı transfer etti. Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi ise sezonun kalan bölümünde Mallarco forması giyecek. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Coutinho transferi ile dikkat çekerken, Everton ise Tottenham'ın genç futbolcusu Delle Alli ve Manchester United'dan Donny van de Beek ile sözleşme imzaladı. Juventus'un İsveçli forveti Dejan Kulusevski ise 1,5 yıllığına 10 milyon Euro karşılığında Tottenham'a kiralandı.

Ara transfer döneminde en fazla bonservis ödenen futbolcular şu şekilde:

Dusan Vlahovic (Juventus): 81.60 milyon Euro

Ferran Torres (Barcelona): 55 milyon Euro

Luis Diaz (Liverpool): 45 milyon Euro

Bruno Guimaraes (Newcastle United): 42.10 milyon Euro

Lucas Digne (Aston Villa): 30 milyon Euro

Chris Wood (Newcastle United): 30 milyon Euro

Yuri Alberto (Zenit): 20 milyon Euro

Rodrigo Bentancur (Tottenham): 19 milyon Euro

Julian Alvarez (Manchester City): 17 milyon Euro

Romain Faivre (Olimpik Lyon): 15 milyon Euro

Kieran Trippier (Newcastle United): 15 milyon Euro