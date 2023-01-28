Avustralya Açık’ta Aryna Sabalenka tarih yazdı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlar finalinde Elena Rybakina'yı yenen Aryna Sabalenka şampiyon olarak tarih yazdı.

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Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık’ın kadınlar finalinde, turnuvada kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için oynayan Aryna Sabalenka ile geçen yılın Wimbledon şampiyonu Kazak tenisçi Elena Rybakina (22 numaralı seribaşı) karşılaştı.

Final maçında ilk sette ilk 13 sayının 7’si karşılanamayan atışlarla (ace) geldi. Wimbledon şampiyonluğu sonrasında yaklaşık 6 ay sonra ikinci şampiyonluğu için mücadele eden 23 yaşındaki Rybakina, 24 yaşındaki rakibi Sabalenka karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İlk sette taraflar 5’er kez karşılanamayan atışlarla sayı buldu.

İlk kez grand slam finalinde mücadele eden Sabalenka, ilk sette 5 çift hata ile oynarken Rybakina ise ilk sette hiç çift hata yapmadı.

İKİNCİ SETİ RAHAT KAZANDI

İkinci sete iyi başlayan ve 4-1 öne geçen Sabalenka, seti de 6-3 kazandı ve setlerde durumu 1-1’e getirdi. Sabalenka, 5 çift hata yaptığı ilk sete nazaran ikinci sette sadece 1 çift hata yaptı.

SON SET NEFES KESTİ

Büyük çekişmeye sahne olan ve karşılıklı sayılarla başlayan son sette 3-3 eşitliğin ardında setin sonunu daha iyi oynayan Sabalenka, 2 saat 28 dakika süren final karşılaşmasında son seti 6-4 kazanarak 2-1’lik skorla şampiyon oldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Sabalenka, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

KARİYERİNİN İLK TEKLER GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Elena Rybakina’yı 2-1 ile mağlup eden Aryna Sabalenka, bu sonucun ardından kariyerinin ilk tekler Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Daha önce kariyerinde 1 defa Wimbledon’da, 2 defa da Amerika Açık da yarı final oynama başarısı gösteren Sabalenka, finale çıkma başarısı gösterememişti.

Öte yandan Belaruslu tenisçi, 2021 yılında Avustralya Açık çift kadınlar finalinde partneri Elise Mertens ile şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı.

2023 YILINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Avustralya Açık şampiyonu olmayı başaran Aryna Sabalenka, Rybakina karşısında aldığı galibiyetle bu yıl süregelen yenilmezlik serisini de sürdürmeyi başardı. 2023 yılında oynadığı 11 maçtan da galibiyetle ayrılan 24 yaşındaki isim, bu maçlarda sadece tek set kaybederek önemli bir seri yakaladı.

SABALENKA: BU KUPAYI FAZLASIYLA HAK ETTİK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Aryna Sabalenka, “Elena’yı ve ekibini geçirdiği bu harika iki hafta için tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir iş çıkardı. Bu turnuvayı harika bir hale dönüştüren organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Turnuvadaki en çılgın ekip olan ekibime teşekkür ederim. Birlikte çok şey başardık ve bu kupayı fazlasıyla hak ettik. Benim için çok şey yaptınız. Hepinizi çok seviyorum. Seyircilere yarattıkları bu atmosfer için teşekkürler” diye konuştu. (AA / DHA)