Avustralya Açık’ta favoriler turladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci gününde, birçok favori tenisçi adını ikinci tura yazdırdı.

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Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık’ın ikinci gün maçlarından bir çoğu, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle gecikmeli olarak oynandı.

Tek erkeklerde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan ve 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi olan 4 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 75 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Carballes Baena karşısında 6-3, 6-4 ve 6-0’lık setlerle maçtan zorlanmadan 3-0 galip ayrıldı ve ikinci tura adını yazdırdı.

İki numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ise 115 numaralı seribaşı Çek Tomas Machac’ı 6-3, 7-6, 6-7 ve 6-3’lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

Beş numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, son yıllarda yaşadığı sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Avusturyalı Dominic Thiem’i 6-3, 6-4 ve 6-2’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

ABD’li 8 numaralı seribaşı Taylor Fritz, Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili’yi 3-1, 9 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ise Sırp Filip Krajinovic’i 3-0 yenerek ikinci tur vizesi aldı.

Turnuvanın 2020 finalisti Alexander Zverev, setlerde iki kez geriye düştüğü mücadelede çok zorlanmasına rağmen üst tura kaldı. 12 numaralı seribaşı Alman tenisçi, 4 saat 6 dakika süren mücadelenin ardından Perulu Juan Pablo Varillas’ı 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 3-2 mağlup etti.

Bu turnuvada 5 kez final (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) oynamasına rağmen kupaya ulaşamayan 35 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu Andy Murray ise büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından 13 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini’yi 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 ve 7-6’lık setlerle 3-2 mağlup ederek sürprize imza attı.

JABEUR ÜÇ SETTE KAZANDI

Tek kadınlarda turnuvanın favorilerinden 2 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, 88 numaralı seribaşı Sloven Tamara Zidansek’i 2 saat 17 dakika süren mücadelede 7-6, 4-6 ve 6-1’lik setlerle 2-1 yenerek üst tura kaldı.

Dört numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia, elemelerden gelen Kanadalı Katherine Sebov’u; 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Çek Tereza Martincova’yı; 9 numaralı seribaşı Rus Veronika Kudermetova, Belçikalı Maryna Zanevska’yı; 12 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, Bulgar Viktoriya Tomova’yı; 16 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit ise Avusturyalı Julia Grabher’i 2-0’lık setlerle geçerek ikinci tura yükseldi.

26 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ise turnuvanın 2020 finalisti 58 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza’yı 2-1 (3-6, 7-6, 6-1) mağlup etti.

Turnuvada yarın öne çıkan maçlarda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile ABD’li Mackenzie Mcdonald, tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile Kolombiyalı Camila Osorio korta çıkacak. (AA)