Avustralya’da Djokovic’e eziyet! Kaldığı otel hakkında skandal iddialar…

Aşı karşıtı olan dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic, Avustralya Açık’a ‘özel tıbbi muafiyetle’ katılmak için gittiği Avustralya’da günlerdir gözaltında tutuluyor. Havaalanına girişte vizesi iptal edilen ve günlerdir bir otel odasında tutulan Djokovic’in durumu halen çözülebilmiş değil. Üstelik beslenme sorununu çözebilmek için kişisel şefini getirmek isteyen Djokovic’e izin verilmezken, Sırp tenisçinin kaldığı otel hakkında önceden çıkan skandal iddialar yeniden gündeme geldi.

Avustralya basınında çıkan bir habere göre, Djokovic’in gözaltında kaldığı otelde özel bir muamele görmediği belirtildi. Djokovic, Avustralya Açık’ta mücadele edecek birçok sporcunun kaldığı lüks otellerden birkaç kilometre uzakta, göçmenlerin gözaltı merkezi olarak bilinen Melbourne’nin bir otelinde üçüncü gününü geçiriyor. Şu anda ülkenin Covid-19 aşı kurallarından muaf olup olmadığı konusunda belirsizliği sürerken, vizesi iptal edildikten sonra sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 34 yaşındaki sporcuyu temsil eden avukatlar Pazartesi günü mahkemeye itiraz etmeyi planlıyorlar ve bugün davalarının bir özetini sunmaları istendi.

Geçmişte corona virüsü aşılarına yönelik şüphelerini dile getiren Djokovic, dün Instagram’da yaptığı paylaşımda “Sürekli desteğiniz için dünyanın dört bir yanındaki insanlara teşekkür ederim Bunu hissedebiliyorum ve takdir ediyorum” ifadelerini kullandı. Sırp tenis yıldızının önemli bir dini bayram olan Cuma günü Ortodoks noelini de kutlamasına izin verilmedi. Melbourne’deki Holy Trinity Sırp Ortodoks Kilisesi’nden bir rahip, Djokovic’i ziyaret etmeye çalıştı. Ancak otel karantina altında olduğu için göçmenlik yetkilileri bu duruma izin vermedi.

Djokovic’in kaldığı otel odasının bir üst katındaki yaklaşık 30 sığınmacı kalıyor ve bazıları iki yıldan fazladır orada. Avustralya’nın Papua Yeni Gine ve Nauru’daki tartışmalı gözaltı merkezlerinden tıbbi tedavi için tahliye edildikten sonra Melbourne taşındılar. Djokovic’in gelişinden önce bile otel, tutuklulara verilen yemeğin içinde böcekler ve küf olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

Pls pay attention.

Urgent-see this food with Maggots

It was delivered at 5.30pm tonight as evening meal at Park prison for 34 men.

Even guards agreed not edible-took it away.

Now men have no dinner.

Detained for 2yrs,now in rooms on level2, now maggots in food!#GameOver pic.twitter.com/ar5jFv7zlI

— Joy (@mohammedJoy73) December 27, 2021