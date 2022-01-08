Avustralya’da Djokovic’e eziyet! Kaldığı otel hakkında skandal iddialar…

Avustralya Açık tenis turnuvasına katılmak için gittiği ülkede pandemi kurallarına takılan ve havaalanındaki otelde tecrit edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in durumu iyice karmaşık bir hâl aldı. Otel hakkındaki skandal iddialar yeniden gündeme gelirken, Djokovic'in talepleri de reddedildi.

Sozcu.com.tr

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Aşı karşıtı olan dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic, Avustralya Açık’a ‘özel tıbbi muafiyetle’ katılmak için gittiği Avustralya’da günlerdir gözaltında tutuluyor. Havaalanına girişte vizesi iptal edilen ve günlerdir bir otel odasında tutulan Djokovic’in durumu halen çözülebilmiş değil. Üstelik beslenme sorununu çözebilmek için kişisel şefini getirmek isteyen Djokovic’e izin verilmezken, Sırp tenisçinin kaldığı otel hakkında önceden çıkan skandal iddialar yeniden gündeme geldi.

GÖÇMEN GÖZALTI MERKEZİNDE

Avustralya basınında çıkan bir habere göre, Djokovic’in gözaltında kaldığı otelde özel bir muamele görmediği belirtildi. Djokovic, Avustralya Açık’ta mücadele edecek birçok sporcunun kaldığı lüks otellerden birkaç kilometre uzakta, göçmenlerin gözaltı merkezi olarak bilinen Melbourne’nin bir otelinde üçüncü gününü geçiriyor. Şu anda ülkenin Covid-19 aşı kurallarından muaf olup olmadığı konusunda belirsizliği sürerken, vizesi iptal edildikten sonra sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 34 yaşındaki sporcuyu temsil eden avukatlar Pazartesi günü mahkemeye itiraz etmeyi planlıyorlar ve bugün davalarının bir özetini sunmaları istendi.

RAHİBİN GİRİŞİNE İZİN YOK!

Geçmişte corona virüsü aşılarına yönelik şüphelerini dile getiren Djokovic, dün Instagram’da yaptığı paylaşımda “Sürekli desteğiniz için dünyanın dört bir yanındaki insanlara teşekkür ederim Bunu hissedebiliyorum ve takdir ediyorum” ifadelerini kullandı. Sırp tenis yıldızının önemli bir dini bayram olan Cuma günü Ortodoks noelini de kutlamasına izin verilmedi. Melbourne’deki Holy Trinity Sırp Ortodoks Kilisesi’nden bir rahip, Djokovic’i ziyaret etmeye çalıştı. Ancak otel karantina altında olduğu için göçmenlik yetkilileri bu duruma izin vermedi.

YEMEKTE BÖCEK VE KÜF!

Djokovic’in kaldığı otel odasının bir üst katındaki yaklaşık 30 sığınmacı kalıyor ve bazıları iki yıldan fazladır orada. Avustralya’nın Papua Yeni Gine ve Nauru’daki tartışmalı gözaltı merkezlerinden tıbbi tedavi için tahliye edildikten sonra Melbourne taşındılar. Djokovic’in gelişinden önce bile otel, tutuklulara verilen yemeğin içinde böcekler ve küf olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

Pls pay attention.

Urgent-see this food with Maggots

It was delivered at 5.30pm tonight as evening meal at Park prison for 34 men.

Even guards agreed not edible-took it away.

Now men have no dinner.

Detained for 2yrs,now in rooms on level2, now maggots in food!#GameOver pic.twitter.com/ar5jFv7zlI — Joy (@mohammedJoy73) December 27, 2021

“TEMİZ HAVA YOK, REHİN GİBİYİZ”

Reuters haber ajansına konuşan Hossein Latifi, “Odamızda mahsur kaldık. Temiz hava yok. Antrenman yapacak yerimiz yok. Burada spor salonu yok. Çok zor” ifadelerini kullandı. Aslen İranlı olan 32 yaşındaki Latifi, “Biz mülteciyiz, masum insanlarız. Herhangi bir suç işlemedik. Beni burada rehin gibi tutuyorlar” dedi.

Park Otel’in üçüncü ve dördüncü katları 23 Aralık’ta çıkan yangında hasar gördü ve tahliye sırasında bazı sığınmacılar, testleri pozitif çıkan karantinadaki yolcularla birlikte tutuldukları için enfekte oldular.

ELEŞTİRENLER BİLE DJOKOVIC’E DESTEK OLDU

Öte yandan Djokovic’i aşı karşıtı açıklamalarından dolayı eleştirenlerin bir kısmı bile, Sırp rakete yapılan muameleye karşı çıktı. Geçen yıl karantina kurallarının gevşetilmesini talep ettikten sonra Djokovic’e tepki gösteren Nick Kyrgios, “Novak’ın durumunu takip ediyoruz. Gerçekten çok kötü. Bu bizim en büyük şampiyonlarımızdan biri ama günün sonunda o bir insan. Daha iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.

DANS ETMEK VE ŞARKI SÖYLEMEK YASAK!

Avustralya’daki günlük corona virüsü vakaları, Omicron varyantı yayıldıkça art arda rekor kırıyor. Cumartesi günü ülkenin en kalabalık eyaleti olan Yeni Güney Galler’de benzeri görülmemiş bir şekilde 45 bin 098 yeni vaka bildirildi. Önceki gün 38 bin 625’ti. Vaka artışı, Yeni Güney Galler’i bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya zorladı. Gece kulüplerinde dans etmek ve şarkı söylemek yasaklandı.

Eyaletteki sağlık yetkilileri, vakaların ancak Ocak ayının sonunda zirve yapabileceğine inanıyor ve şu uyarıda bulunuyor: “Önümüzde zorlu haftalar var. Ancak bu pandemiyi planlıyor ve iki yıldır kendimizi yeniden yaratmaya devam ediyoruz.”

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