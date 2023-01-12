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Avustralya’dan Afganistan tepkisi

Avustralya Erkek Kriket Takımı, kadın haklarının kısıtlandığı Afganistan ile müsabakaya çıkmama kararı aldı.

Yayınlanma: 12:11 - 12 Ocak 2023 Güncellenme:
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Avustralya’dan Afganistan tepkisi

Avustralya Erkek Kriket Takımı’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Afganistan’ın kriket takımıyla artta yapılması planlanan karşılaşmalardan, hükümet ve bazı çevrelerle yapılan istişareler sonucunda çekilme kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın, Taliban’ın kadınları çalışma ve eğitim haklarıyla park ve spor salonlarına erişim haklarından mahrum bırakması nedeniyle alındığı vurgulandı.

Açıklamada, “Kriket Avustralya, Afganistan dahil dünya genelinde kadın ve erkekler için oyunun büyümesini desteklemeye kararlıdır. Kadın ve kızların koşullarının geliştirilmesi halinde, Afganistan Kriket Takımıyla etkinliklere katılmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Avustralya, 2021’de de benzer gerekçelerle Afganistan ekibiyle bir hazırlık maçını iptal etmişti. (AA)

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