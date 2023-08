Aymeric Laporte, Manchester City’den ayrıldığını duyurdu: Al Nassr ile anlaştı

Manchester City’nin savunma oyuncusu Aymeric Laporte sosyal medyada paylaştığı bir video ile kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Laporte’nin İngiltere’de geçirdiği beş buçuk yılın ardından Al-Nassr’a katılmayı kabul ettiği bildirildi. İspanyol oyuncu, geçen ay Al-Ahli’ye transfer olan City’den eski takım arkadaşı Riyad Mahrez ile birlikte Suudi Pro Lig kulüplerinden birine imza atan en son yüksek profilli oyuncu olacak.

“Sevgili City taraftarları, bugün sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum” diyen Laporte, Twitter’da Manchester City’de geçirdiği zamanın önemli anlarını gösteren bir video yayınladı.

Orta saha oyuncusu Laporte sosyal medya paylaşımına şunları da ekledi:

“Bu artık bizim tarihimiz. Teşekkürler ve çok yakında görüşmek üzere. Beş buçuk unutulmaz yıl sürdü. Sonsuza dek kalbime yakın tutacağım pek çok anı.”

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you…

It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi

