Aymeric Laporte, Manchester City’den ayrıldığını duyurdu: Al Nassr ile anlaştı

Aymeric Laporte, Manchester City'deki unutulmaz anılarını ve başarılarını arkasında bırakarak yeni bir maceraya atıldı. Riyad Mahrez'in ardından bir diğer yıldız oyuncu da Suudi Pro Lig'e adımını attı.

Sozcu.com.tr

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Manchester City’nin savunma oyuncusu Aymeric Laporte sosyal medyada paylaştığı bir video ile kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Laporte’nin İngiltere’de geçirdiği beş buçuk yılın ardından Al-Nassr’a katılmayı kabul ettiği bildirildi. İspanyol oyuncu, geçen ay Al-Ahli’ye transfer olan City’den eski takım arkadaşı Riyad Mahrez ile birlikte Suudi Pro Lig kulüplerinden birine imza atan en son yüksek profilli oyuncu olacak.

“Sevgili City taraftarları, bugün sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum” diyen Laporte, Twitter’da Manchester City’de geçirdiği zamanın önemli anlarını gösteren bir video yayınladı.

Orta saha oyuncusu Laporte sosyal medya paylaşımına şunları da ekledi:

“Bu artık bizim tarihimiz. Teşekkürler ve çok yakında görüşmek üzere. Beş buçuk unutulmaz yıl sürdü. Sonsuza dek kalbime yakın tutacağım pek çok anı.”

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you… It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi — Aymeric Laporte (@Laporte) August 23, 2023

SON MAÇINA KULÜBEDE ÇIKTI

Laporte, City formasıyla 180 maça çıktıktan sonra Etihad’dan ayrılacak ve kulüp için son maçına Premier Lig’in açılış gününde Burnley karşısında yedek kulübesinde çıktı.

Community Shield’de Arsenal’e karşı alınan yenilgi ve UEFA Süper Kupası’nda Sevilla’ya karşı kazanılan zaferde yedekler arasında yer alan Laporte, geçtiğimiz hafta sonu Newcastle karşısında alınan galibiyette maç kadrosunda yer almadı.

RB Leipzig’den Josko Gvardiol’un gelişi Laporte’yi City’deki sıralamada daha da aşağıya itti.

SUUDİ TAKIMLARIN TRANSFERLERİ BİTMİYOR…

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun güçlü transfer hamlesi, tamamı PIF’e ait olan Suudi Pro Lig takımlarının bu yaz dünyanın en iyi oyuncularından birçoğuyla sözleşme imzalamasına neden oldu.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kante, Roberto Firmino ve Jordan Henderson geçtiğimiz 12 ay içinde Premier Lig’den Orta Doğu’daki lige geçiş yaptı.

Laporte de City’de geçirdiği süre boyunca beş Premier Lig şampiyonluğu ve geçen sezonki Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 13 kupa kazandıktan sonra şimdi aynı şeyi yapacak.