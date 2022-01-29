Barcelona, Adama Traore’yi resmen açıkladı

Barcelona, Wolverhampton'tan Adama Traore'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

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İspanya La Liga ekibi Barcelona, eski oyuncusu Adama Traore’yi kiraladığını açıkladı. Premier Lig ekibi Wolverhampton’dan kiralanan oyuncu için zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olarak belirlendi.

26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran’a kadar Barcelona forması giyecek. Sağ kanatta ve sağ bekte forma giyen Traore için 2 Şubat’ta Camp Nou’da imza töreni düzenlenecek.

Traore'nin Tottenham ile anlaşmak üzereyken Barcelona'nın devreye girmesiyle kararını değiştirdiği öğrenildi. Öte yandan Wolverhampton, Tottenham'ın 15 milyon sterlinlik ilk teklifini de reddetmişti.

Barcelona altyapısında yetişen ve 2013'te B takımı aracılığıyla ilk kez A takımına yükselen Traore, sadece 4 maç forma giydikten sonra 2015'te 10 milyon Euro’ya Aston Villa'nın yolunu tuttu. Hem savunmanın sağında hem de kanat bölgesinde forma giyen Traore, hızı ve fizik üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Bu sezon Wolverhampton ile 23 maçta forma giyen Traore, 1 gol atabildi.