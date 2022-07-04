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Barcelona, Andreas Christensen’i resmen açıkladı

Barcelona sezon boyunca ilgisini gösterdiği Andreas Christensen'e resmi imzayı attırdı. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki stoper için Chelsea'ye bonservis ödemedi.

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Barcelona, Andreas Christensen’i resmen açıkladı

İspanya La Liga ekibi Barcelona transferde hareketli bir gün geçirdi. Milan’dan Franck Kessie’nin transferi sonrasında savunmaya da bir takviye geldi.

Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesi biten Andreas Christensen, Barcelona2ya 4 yıllık imza attı. İspanyol devi, Danimarkalı stoper için bonservis bedeli ödemezken serbest kalma maddesi 500 milyon Euro olarak belirlendi.

26 yaşındaki Christensen’in alacağı yıllık ücret hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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