Barcelona, Franck Kessie transferini açıkladı! 500 milyon euro detayı…

La Liga devi Barcelona, Milan'ın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Katalan ekibi, Kessie transferinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A takımı Milan’la şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Franck Kessie, Barcelona ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

2019’da Atalanta’dan 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahili oyuncusu, Milan ile sözleşmesi sona erince Barcelona’ya bedelsiz şekilde imza attı. Katalan kulübünden yapılan açıklamada, Kessie’nin serbest kalma maddesinin 500 milyon euro olduğu duyuruldu.

Defansif özellikleriyle öne çıkmasına rağmen gol ve asist katkısı da yapan Kessie, Atalanta altyapısında yetişti. Milan, 2017’de iki yıllığına kiraladığı Kessie’nin bonservisini 2019’da almıştı.

Milan formasıyla 223 maçta forma giyen yıldız orta saha oyuncusu, 37 gol atıp 16 asist yaptı.

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