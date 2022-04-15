Barcelona Frankfurt maçında akılalmaz olay! ‘Utanç duydum’

Barcelona'nın sahasında Eintracht Frankfurt ile oynadığı karşılaşmada konuk ekip taraftarları şaşkınlık yarattı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaşananlardan utanç duyduğunu söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona, Camp Nou Stadyumu’nda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Almanya’dan 1-1’lik sonuçla dönen Barcelona, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki gol bulsa da, rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Alman ekibinin zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla ayrılması kadar, Camp Nou’ya yaklaşık 30 bin taraftarı ile gelmesi de gündeme oturdu. Normalde 5 bin bilet ayrılan Eintracht Frankfurt taraftarları, stadyumun neredeyse yarısını doldurarak takımlarına büyük destek verdi.

Maç öncesi de Barcelona sokaklarında adeta geçit töreni düzenleyen on binlerce taraftar, herkesi şaşkına çevirdi. Bu akılalmaz olay karşısında Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Teknik Direktör Xavi Hernandez, açıklamalarda bulundu.

¡Hoy se habla alemán en todo Barcelona! Eintracht Frankfurt es local en todos lados. #FCBSGE pic.twitter.com/5lkwkoRsi6 — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) April 14, 2022

LAPORTA: UTANÇ DUYDUM

Barcelona Başkanı Joan Laporta, karşılaşmada yaklaşık 30 bin Eintracht Frankfurt taraftarı olması ile ilgili Barça TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Stadyumda bizim taraftarımızdan daha çok rakip takım taraftarı vardı. İçtenlikle söylemem gerekirse bu durum karşısında utanç duydum. Böyle bir şey yaşandığı için özür diliyorum. Bilet satışı konusunda daha dikkatli olmalıydık. Bunun olmasına izin vermemeliydik. Konuyu enine boyuna araştıracağız.”

XAVI: BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise stadyumdaki Alman taraftarların çokluğu ile ilgili “Açıkçası maçı Nou Camp’ta oynamış gibi değildik. Bu durum bize hiç yardımcı olmadı. Oyuncularıma seyircinin önemli olmadığını, önemli olanın saha içindeki oyun olduğunu anlatmaya çalıştım. Ancak şunu söyleyebilirim ki Alman taraftarların çokluğu bizi olumsuz etkiledi. Tabi ki bu bahane değil. Saha içinde istediklerimizi yapamadık ve yenildik” dedi.