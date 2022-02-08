Barcelona ile Spotfiy anlaştı! Camp Nou’nun adı değişiyor…

Ekonomik olarak zorluklar yaşayan Barcelona, tarihinde ilk kez stat ismini değiştirmek zorunda kaldı. Spotify ile sponsorluk anlaşması imzalayan Barcelona'nın kasası dolacak.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga devi Barcelona, Spotify ile 280 milyon euroluk sponsorluk anlaşması imzaladı. Camp Nou’nun adı, tarihte ilk kez değişmiş oldu.

İspanya medyasında yer alan habere göre; birkaç ay önce başlayan görüşmeler sonuçlandı ve Barcelona ile Spotify sponsorluk konusunda resmen anlaştı. Resmi duyurunun Salı günü yapılması bekleniyor. Taraflar arasında yapılan anlaşma 3 yıl sürecek ve Barcelona 280 milyon euroyu kasasına koyacak. Anlaşma, erkek takımlarının formalarını, kadın takımlarını ve antrenman giysilerini de içeriyor.

Spotify’ın sponsorluğu kıyafetlerin de ötesine geçerken, gelecek sezondan itibaren Camp Nou’nun adı da değişecek. Buna göre stadın yeni adı Spotify Camp Nou olacak.

Geçtiğimiz Pazar, Spotify’ın yöneticileri Atletico Madrid’in maçına davet edilmiş ve bu durum anlaşmanın an meselesi olduğu yorumlarına neden olmuştu. Barcelona ve müzik platformu Spotify arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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