Barcelona Kadın Futbol Takımı Para Ligi’nde zirvede

Futbol dünyasının en çok gelir getiren kulüplerinin yıllık profilini belirleyen Deloitte Futbol Para Ligi, ilk kez Para Ligi kulüplerine bağlı kadın takımlarının gelirini de analiz etti. Zirve Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın oldu.

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Deloitte tarafından 26’ncısı yayımlanan Para Ligi raporuna, bu yıldan itibaren kadın futbol ligleri de eklendi.

Araştırmaya göre Para Ligi kulüplerinin kadın takımları, 2021-2022 sezonunda ortalama 2,4 milyon Euro gelir elde etti. Son 4 sezonda 3 defa UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne finale yükselen ve kazancının önemli kısmını pazarlama ve reklamdan sağlayan İspanya ekibi Barcelona, 7,7 milyon Euro gelirle listenin ilk sırasında yer aldı.

İLK 6’DA 5 İNGİLİZ TAKIMI

Barcelona’yı İngiltere’den Manchester United (6 milyon Euro) ve Manchester City (5,1 milyon Euro), Fransa’dan Paris Saint-Germain (3,6 milyon Euro), İngiltere ekipleri Arsenal (2,2 milyon Euro) ve Tottenham (2,1 milyon Euro) takip etti.

Para Ligi'nde listelenen en iyi 20 kulübün kadın takımları da raporda bulunuyor. Bu takımların 17'si, ülkelerindeki en üst ligde yer alıyor. Araştırmada, son dönemde elde edilen gelirler ve artan ilgi dikkati çekiyor.

Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda kadın futbolunun büyüme fırsatına işaret ettiği, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın önemli bir dönemeç olduğu vurgulandı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Bu yıl ilki yayımlanan Kadın Futbol Para Ligi Araştırması'ndan dikkati çeken başlıklar şöyle: