Barcelona Kadın Futbol Takımı Para Ligi’nde zirvede
Futbol dünyasının en çok gelir getiren kulüplerinin yıllık profilini belirleyen Deloitte Futbol Para Ligi, ilk kez Para Ligi kulüplerine bağlı kadın takımlarının gelirini de analiz etti. Zirve Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın oldu.
Deloitte tarafından 26’ncısı yayımlanan Para Ligi raporuna, bu yıldan itibaren kadın futbol ligleri de eklendi.
Araştırmaya göre Para Ligi kulüplerinin kadın takımları, 2021-2022 sezonunda ortalama 2,4 milyon Euro gelir elde etti. Son 4 sezonda 3 defa UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne finale yükselen ve kazancının önemli kısmını pazarlama ve reklamdan sağlayan İspanya ekibi Barcelona, 7,7 milyon Euro gelirle listenin ilk sırasında yer aldı.
İLK 6’DA 5 İNGİLİZ TAKIMI
Barcelona’yı İngiltere’den Manchester United (6 milyon Euro) ve Manchester City (5,1 milyon Euro), Fransa’dan Paris Saint-Germain (3,6 milyon Euro), İngiltere ekipleri Arsenal (2,2 milyon Euro) ve Tottenham (2,1 milyon Euro) takip etti.
Para Ligi'nde listelenen en iyi 20 kulübün kadın takımları da raporda bulunuyor. Bu takımların 17'si, ülkelerindeki en üst ligde yer alıyor. Araştırmada, son dönemde elde edilen gelirler ve artan ilgi dikkati çekiyor.
Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda kadın futbolunun büyüme fırsatına işaret ettiği, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın önemli bir dönemeç olduğu vurgulandı.
RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Bu yıl ilki yayımlanan Kadın Futbol Para Ligi Araştırması'ndan dikkati çeken başlıklar şöyle:
- Kadın futbolunun popülaritesi ve buna bağlı olarak gelirleri hızlı şekilde artıyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın rekor izleyici kitlesine ulaşması, bu sporun sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini gösteriyor.
- Profesyonel kadın futbolunun yola devam etmesi için yatırımların sürdürülmesi gerekiyor. Büyümenin sağlanması için sağlam ticari stratejilere ihtiyaç var.
- Para Ligi'ndeki birçok kulüp ticari hakların ayrıştırılmasını tartışıyor. Yedi kulüp, kadın takımlarının forma sponsorluğunu, erkek takımından bağımsız görüştüğünü bildiriyor.
- Transfer ücretlerinden elde edilen gelirler, kadın futbolu için ticari stratejilerin giderek daha önemli bir parçası olacak. FIFA'nın verilerine göre kadın futbolunda uluslararası transferler ve transfer değerleri her yıl artıyor. 2018’de toplam 696 sınır ötesi transfer (toplam transfer ücreti 0,6 milyon dolar), 2021’de bin 304 transfere (toplam transfer ücreti 2,1 milyon dolar) ulaştı.
- Futbol endüstrisinde kulüp yönetim kurullarındaki kadın temsili, diğer sektörlerin önemli ölçüde gerisinde. Futbolun en yüksek gelir getiren kulüplerinde yaklaşık olarak her 10 yönetim kurulu koltuğundan biri kadınlara ait.
- Kulüp yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması, sadece kadın futboluna değil sektöre de fayda sağlayacak. (AA)