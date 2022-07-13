Barcelona, Raphinha transferini açıkladı
İspanya La Liga devi Barcelona, İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United’ın Brezilyalı yıldızı Raphinha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanya La Liga devi Barcelona, sağlık kontrolünden geçirdi Raphinha’yı transfer ettiğini açıkladı. Cuma günü Camp Nou’da basının karşısına çıkacak olan Brezilyalı oyuncu ardından takımla birlikte ABD kampına katılacak.
Leeds United’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Raphinha’nın Chelsea’nin Barça’dan daha iyi ekonomik bir teklifle gelmesine rağmen İspanyol devini seçtiği belirtildi.
5 Ekim 2020’de Rennes’den Leeds United’a 19 milyon Euro’ya transfer olan Brezilyalı oyuncu, 2 yıl sonra Barcelona’ya 58 milyon Euro’ya gitti.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.