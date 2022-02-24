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Barcelona ve Napoli’den ortak pankart: ‘Savaşı durdurun’

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Napoli-Barcelona maçı öncesinde iki takım oyuncuları Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşın durdurulması için çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:17 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Barcelona ve Napoli’den ortak pankart: ‘Savaşı durdurun’

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Barcelona deplasmanda Napoli’nin konuğu olurken, iki takım maç öncesi sahaya anlamlı bir pankartla çıktı.

İtalya’da oynanan maçtan önce “Savaşı durdurun” yazılı bir pankartla çıkan futbolcular, maçtan önce birlikte poz vererek Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesini talep ettiler.

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