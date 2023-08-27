Barcelona, Villarreal’i nefes kesen maçta 4-3 mağlup etti

La Liga'nın 3. haftasında sahne alan Barcelona, Villarreal karşısında önce öne geçip sonra geriye düştüğü maçta zaferle ayrıldı. Katalan ekibinin zaferi, Torres ve Lewandowski'nin 3 dakikada bulduğu gollerle geldi.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga 3. haftasında Villarreal’e konuk olan Barcelona, gol yağmurunun yaşandığı maçı 4-3 kazanarak zor deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Maçın 12. dakikasında Gavi ve 15. dakikasında Frenkie de Jong’un golleriyle 2-0 öne geçen Barcelona, 26’da Juan Foyth ve 40. dakikada Alexander Sörloth’un gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-2’lik beraberlikle girildi.

Ev sahibi Villarreal’in ilk yarının sonundaki etkili oyunu, ikinci yarının başında da devam etti. Mücadelenin 50. dakikasında Alejandro Baena’nın golüyle 2-0’lık yenilgiden 3-2’lik üstünlüğe sahip olan Villarreal’in sevinci fazla uzun sürmedi.

Katalan ekibi, 68. dakikada Ferran Torres ve 71. dakikada Robert Lewandowski ile 3 dakikada bulduğu iki golle 4-3 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 7 puana ulaştı. Villarreal ise 3 puanda kaldı.