Barcelona Yusuf Demir’i sildi!

Barcelona'nın sezon başında transfer ettiği 18 yaşındaki Türk asıllı Avustralyalı futbolcu Yusuf Demir, teknik direktör Ronald Koeman'ın gözünden düştü.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga devi Barcelona’nın satın alma opsiyonuyla beraber Rapid Viyana’dan kiraladığı Yusuf Demir, son maçlarda formayı unuttu. Büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona’nın son 4 resmi maçında hiç süre alamadı. İspanya medyası, Demir’in Teknik Direktör Ronald Koeman’ın gözünden düştüğünü yazdı.

Türk asıllı kanat oyuncusu Barcelona’ya transfer olduktan sonra A Milli Takım seviyesinde Avusturya için oynayacağını açıklamıştı. Barcelona’daki sakat futbolcuların yokluğunda ilk 11’de şans bulan Yusuf Demir, Bayern Münih’e karşı oynadığı maçta Lionel Messi’den sonra Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona forması giyen en genç ikinci yabancı futbolcu oldu. La Liga’da Athletic Bilba, Granada, Cadiz ve Levante maçlarında süre alan Yusuf Demir, son olarak Atletico Madrid, Valencia ve Real Madrid maçlarında hiç süre bulamadı. Şampiyonlar Ligi’nde ise Benfica ve Dinamo Kiev maçlarında forma giyemedi.

GÜVEN KAYBEDİLDİ

Teknik Direktör Ronald Koeman’ın son 4 maçta Yusuf Demir’i hiç oyuna almaması, genç futbolcunun gözden çıkartıldığı şeklinde yorumlandı. Dembele, Ansu Fati ve Sergio Agüero’nun sakat olduğu dönemde formayı kapan Yusuf Demir için 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılacağı söyleniyordu. Ancak sadece birkaç ay içinde tüm beklentiler yerle bir oldu. Sakatların iyileşmesinin ardından daha az süre alacağı bekleniyordu ancak, Koeman’ın genç futbolcuya olan güvenini kaybettiği belirtildi.

“RİSK ALMIYOR”

Kulüp içinden verilen bilgilerde, “Granada ve Cadiz maçlarında beklenen oyunu oynayamadı. İyi bir sezon öncesi geçirdi ama lig başladığında üzerindeki baskı arttı. Bire bir pozisyonları denemeyi bıraktı. Risk almıyor ve top ona geldiğinde hep kısa pas yapıyor” yorumları yapıldı.

20 MAÇTA EN AZ 45 DAKİKA

Sezonun geri kalan kısmında büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Barcelona’nın genç futbolcunun bonservisini almayı düşünmediği ifade edildi. Yusuf Demir, A takımla 20 maçta en az 45 dakika oynaması halinde satın alma opsiyonu zorunlu olarak devreye girecek. Genç futbolcunun bunu başarması için 18 maçı kaldı…

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