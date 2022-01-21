Barcelona’da Ousmane Dembele krizi: ‘Şantaja boyun eğmem:’

Ekonomik sıkıntıların çemberindeki Barcelona'da Ousmane Dembele krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu, kendisini satma kararı alan kulübü Barcelona'ya sosyal medyadan yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Katalan devi Barcelona, Ousmane Dembele’yi satma kararını resmi olarak açıkladıktan sonra, Borussia Dortmund’un eski forveti sosyal medyadan tepki verdi ve şantaja boyun eğmeyeceğini söyleyerek kulübüne rest çekti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Dembele’nin Camp Nou’da kalmak istediğini belirtmemesi halinde Ocak ayı bitmeden satılması gerektiğini ifade etmişti. Ardından Barcelona yöneticisi Mateu Alemany, oyuncunun projeye bağlı olmadığını ve bu nedenle ara transferde satılacağını açıkladı.

“UTANÇ VERİCİ YALANLAR”

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Dembele, “Dört yıldır hakkımda dedikodular yapıldı, sadece bana zarar vermek amacıyla hakkımda utanç verici yalanlar söylendi. Hiç cevap vermedim ama bugün bitti” dedi ve şunları ekledi:

“ŞANTAJA BOYUN EĞMEM”

“Herhangi bir şantaja boyun eğmeden cevap vereceğim. Kulübün projesine bağlı olmadığımı düşünen herkesi reddediyorum. Hâlâ sözleşmem var, buna sadığım ve antrenörümün emrindeyim. Şantaja boyun eğen bir adam değilim.”